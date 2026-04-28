نيويورك تايمز: ترامب غير راضي عن المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:11 صباحاً - وكالات _ كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بعدم رضاه عن المقترح الإيراني المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، وذلك خلال مشاورات جرت داخل البيت الأبيض.

وبحسب التقرير، ينص المقترح الإيراني على إنهاء الحصار البحري الأمريكي مقابل إعادة فتح المضيق، لكنه يتجاهل ملف البرنامج النووي الإيراني، وهو ما تعتبره واشنطن نقطة خلاف جوهرية، خاصة في ظل رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم أو تسليم مخزونها عالي التخصيب. وترى مصادر أمريكية أن القبول بهذا العرض قد يُفسر كتنازل سياسي دون مكاسب استراتيجية للولايات المتحدة.

وفي المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار المشاورات بشأن مسار الحرب والملف النووي، مع التمسك بما تصفه بـ”الخطوط الحمراء”، في وقت تتصاعد فيه الخلافات داخل فريق ترامب حول خيار استمرار الضغط الاقتصادي أو الاتجاه نحو تصعيد عسكري إضافي.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران نقلت رسائل إلى واشنطن عبر وسطاء باكستانيين، تضمنت ما وصفته بـ”خطوط حمراء” تتعلق بملفات إقليمية، من بينها البرنامج النووي ومضيق هرمز.

وبحسب وكالة “فارس”، فإن الرسائل لا ترتبط مباشرة بالمفاوضات الجارية، لكنها تعكس محاولة إيرانية لتوضيح موقفها الإقليمي وتحديد حدودها غير القابلة للتفاوض، وقد جرى نقلها خلال الجولة الإقليمية الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

