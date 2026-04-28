تراجع الأسهم اليابانية بقيادة مؤشر نيكي في جلسة الثلاثاء

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:11 صباحاً - _ تراجع المؤشر الياباني “نيكي” يوم الثلاثاء عن مستواه القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية لبنك اليابان، وفي ظل اضطرابات أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وانخفض “نيكي” بنسبة 0.6% ليصل إلى 60174.75 نقطة بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد أغلق فوق مستوى 60000 نقطة لأول مرة في جلسة الاثنين.

في المقابل، ارتفع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.28% ليصل إلى 3745.35 نقطة، مدعوماً بعمليات شراء انتقائية في السوق.

