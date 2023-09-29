بدء فعاليات حفل مدحت صالح بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت منذ قليل الفعاليات الأولي لحفل الفنان مدحت صالح بالأوبرا الجزء الثاني من حفل الأساتذة على مسرح النافورة بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

مدحت صالح

فعاليات حفل الفنان مدحت صالح

صعد الفنان مدحت صالح منذ قليل على مسرح النافورة لبدء حفلته الجزء الثاني من حفل الأساتذة.

و حي صالح جمهوره بأرقي الكلمات المعبرة عن الحب والإشتياق لجمهوره.

آخر أعمال الفنان مدحت صالح

من جانب كانت أحدث أعمال الفنان مدحت صالح أغنية " حمايا العزيز" والتي طرحها في الشهر الجاري.

كلمات أغنية " حمايا العزيز"

حمايا العزيز الف شكر وسلام

لأجمل هديه وأجمل غرام

لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا

وأحب ان أقولك وأعيدلك كمان

دي هي ف عنيا اللي جاي واللي كان

أصيلة ووفيه دي فرحة عنيا أنا

وشكرا وألف شكرا وألف شكر للي ربى واللي صان

شكرا وألف شكرا وألف شكر للي كان بر الأمان

حمايا وحبيبي وجد الولاد

مهو إنت البداية يا أصل الحكاية هنا

وكل لما أشوفك هعيدلك وأقول

دي نعمه ف حياتي دي بنت الأصول

أصيلة ووفيه دي فرحت عنية أنا

وشكرا وألف شكرا وألف شكر للي ربى واللي صان

شكرا وألف شكرا وألف شكر للي كان بر الأمان

حمايا العزيز الف شكر وسلام

لأجمل هديه وأجمل غرام

لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا