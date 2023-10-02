بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز تصريحات هنا الزاهد في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة هنا الزاهد محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية بعد ظهورها الأخير مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على شاشة إم بي سي" الفضائية وتحدثت عن كواليس ونجاح مسلسل " سبب وأنا سيب " وأبرز المواقف مع أحمد السعدني وسبب ميولها للأهلي وعمرها الحالي، لذلك نستعرض أبرز تصريحاتها في السياق التالي.

نجاح مسلسل سيب وأنا سيب

أعربت هنا الزاهد عن سعادتها بنجاح مسلسل " سيب وأنا سيب "، قائلة:"لم أكن أتوقع النجاح الكبير للمسلسل، اتبسطت جدًا وعرفت ناس جميلة وخرجت بصحاب بجد، قبل تصوير المسلسل كنت شايفة أحمد السعدني إنه شخصية رذلة، وبعد بداية تصوير المشاهد تغيرت نظرتي للسعدني تماما".

تحدثت هنا الزاهد عن أبرز المواقف بينها وبين أحمد السعدني، قائلة:"ضربني بالقلم إيده كانت تقيلة بشكل غير طبيعي".

وأضافت: "أنا عاملة عملية في مناخيري وانت وجعت مناخيرى علي فكرة بعد انتهاء المشهد.. ولكنه اعتذر في النهاية".

سبب ميول هنا الزاهد إلى تشجيع الأهلي

أشارت الفنانة هنا الزاهد إلى أن زوجها الفنان أحمد فهمي، أجبرها على أن تكون أهلاوية بدلًا من كونها زملكاوية، قائلة:" أنا كنت زملكاوية وأحمد فهمي خلاني أهلاوية بالعافية، قالي مينفعش تبقى زملكاوية مينفعش قدام الناس تقولي إنك زملكاوية وتكسفيني عشان الناس عارفة إني أهلاوي جدا، وقولت همشي أموري خلاص كده كده مليش في الكورة أوي".

سبب غضب هنا الزاهد عند السؤال من عمرها

وتحدثت هنا الزاهد عم عمرها بعد أن كشفه الاعلامي عمرو أديب وقالت أن عمرها 29 عامًا وقريبًا ستدخل عامها الثلاثين ولكنها تشعر بالضيق عندما يتحدث أحدًا عن عمرها أمامها.

وتابعت هنا الزاهد أنها لا تريد الوصول لسن الثلاثين؛ لأنها تشعر بضيق بسبب ذلك، وعندما أحد يسألها عن عمرها لا تجيبه وتقوله له أذهب وأبحث على جوجل.

تأثر هنا الزاهد بالتعليقات السلبية

وتابعت هنا الزاهد: "عشان أنت اخترت تكون ممثل لازم تستقبل كل اللي هيتقال عليك، بس أنا بصراحة بتأثر ولما بقرأ حاجة بتضايق عشان أنا إنسانة، ولما بلاقي كومنت وحش بتأثر جدا وبقول لـ أحمد وممكن أبعت للشخص برايفت أقوله ليه كتبت كده، ويقولولي أصل كنا عايزينك تردي علينا".

هنا الزاهد تكشف عن سر الاعتناء بشعرها

وأضافت هنا الزاهد: "أنا مش بعمل شعري خالص معظم الوقت مش بعمله وفي شغلي أغلب الوقت ببلبس بواريك لأني بخاف على شعري أوي إنه يبوظ أو يقع، وشعري في الحقيقة كيرلي ولو طلعت بيه كيرلي مش هيبقى حلو هيبقى كارثة، وبشيل هم إني أروح البحر عشان بيبقى مش ألطف حاجة بيبقى عامل زي علي ربيع لما بينشف، وفهمي بيشوفه وبيحبه عادي".

أسوء أيام مرت على هنا الزاهد

واختتمت هنا الزاهد حديثها، مشيرةً إلى أن شهر العسل الخاص بها هي وزوجها أحمد فهمي كان كارثيا، قائلةً: "شهر العسل باظ وكان أوحش حاجة حصلتلي، ووصلت فيه لـ 47 كيلو وجالي حصاوي على المرارة وكنت تعبانة جدا، بس خلاص هو قضاء وقدر".