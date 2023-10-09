اقترح تنظيم منتدى ثقافـي خليجي مسقط ـ العمانية: ناقش اجتماع اللجنة الثقافية العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد بفندق قصر البستان امس الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون للعام 2030-2020 . واستعرض الاجتماع عدة موضوعات، منها الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة، ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس، ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية. كما تناول الاجتماع حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مقترح تنظيم منتدى ثقافي خليجي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة الثقافية العامة لدول «التعاون» تجتمع فـي مسقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.