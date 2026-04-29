ثلاثي الرعب.. باريس يمتلك مفاتيح المجد الأوروبي هذا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - في ليلة لا تُنسى بملعب "حديقة الأمراء"، خطف ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان الأنظار بأداء وصفه المتابعون بأنه "خارج هذا العالم". فخلال مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، تحول هذا الثلاثي إلى كابوس حقيقي للدفاعات الألمانية، مؤكدين أن فلسفة المدرب لويس إنريكي الهجومية بدأت تؤتي ثمارها في الوقت الأهم من الموسم.

أرقام مرعبة لثلاثي باريس أمام بايرن ميونخ

أظهرت الإحصائيات الرسمية تفوقاً كاسحاً للثلاثي الهجومي؛ حيث تصدر عثمان ديمبلي المشهد بتقييم استثنائي بلغ 9.1 بعد تسجيله هدفين وصناعته لآخر.

ولم يكن خفيتشا كفاراتسخيليا بعيداً عنه، حيث حصل على تقييم 8.9 بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أكمل الشاب ديزيري دوي السيمفونية بتقييم 8.4 وصناعة هدفين، ليؤكد هذا الثلاثي أن قوة باريس الضاربة لم تعد تعتمد على الفرديات بل على منظومة هجومية متكاملة.

كيمياء "ديمبلي وكفارا ودوي" ترسم طريق باريس للنهائي

نجح هذا الثلاثي في صناعة حالة من التناغم غير المسبوق داخل المستطيل الأخضر، حيث ساهموا بشكل مباشر في الأهداف الخمسة التي سكنت شباك مانويل نوير.

ومع هذا الأداء البطولي، تضع جماهير باريس سان جيرمان آمالاً عريضة على هذا "المثلث" لتكرار العرض القوي في موقعة الإياب بمدينة ميونخ، وحسم تذكرة العبور إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخ النادي الباريسي.