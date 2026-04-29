طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

الرئيسية الارشيف علوم وتكنولوجيا

ثلاثي الرعب.. باريس يمتلك مفاتيح المجد الأوروبي هذا...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ثلاثي الرعب.. باريس يمتلك مفاتيح المجد الأوروبي هذا...

ثلاثي الرعب.. باريس يمتلك مفاتيح المجد الأوروبي هذا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - في ليلة لا تُنسى بملعب "حديقة الأمراء"، خطف ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان الأنظار بأداء وصفه المتابعون بأنه "خارج هذا العالم". فخلال مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، تحول هذا الثلاثي إلى كابوس حقيقي للدفاعات الألمانية، مؤكدين أن فلسفة المدرب لويس إنريكي الهجومية بدأت تؤتي ثمارها في الوقت الأهم من الموسم.

أرقام مرعبة لثلاثي باريس أمام بايرن ميونخ

أظهرت الإحصائيات الرسمية تفوقاً كاسحاً للثلاثي الهجومي؛ حيث تصدر عثمان ديمبلي المشهد بتقييم استثنائي بلغ 9.1 بعد تسجيله هدفين وصناعته لآخر.

ولم يكن خفيتشا كفاراتسخيليا بعيداً عنه، حيث حصل على تقييم 8.9 بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أكمل الشاب ديزيري دوي السيمفونية بتقييم 8.4 وصناعة هدفين، ليؤكد هذا الثلاثي أن قوة باريس الضاربة لم تعد تعتمد على الفرديات بل على منظومة هجومية متكاملة.

كيمياء "ديمبلي وكفارا ودوي" ترسم طريق باريس للنهائي

نجح هذا الثلاثي في صناعة حالة من التناغم غير المسبوق داخل المستطيل الأخضر، حيث ساهموا بشكل مباشر في الأهداف الخمسة التي سكنت شباك مانويل نوير.

ومع هذا الأداء البطولي، تضع جماهير باريس سان جيرمان آمالاً عريضة على هذا "المثلث" لتكرار العرض القوي في موقعة الإياب بمدينة ميونخ، وحسم تذكرة العبور إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخ النادي الباريسي.

أحمد ابراهيم

الكاتب

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

أخبار ذات صلة

0 تعليق