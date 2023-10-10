انت الأن تتابع خبر فساتين مي عمر المثيرة للجدل.. لبست القصير والمفتوح والمكشوف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة مي عمر ترند مؤشرات البحث، بعد ظهورها مع زوجها المخرج محمد سامي، بعد أن شاركت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهرت مي بفستان أسود قصير من داخل سيارتها، ووصف البعض إطلالاتها بالجريئة.ونستعرض خلال الأسطر التالية، مجموعة من إطلالات مي عمر، الجريئة التي أثارت الجدل، سواء أثناء حضورها المهرجانات، أو من خلال مشاركة بعض الصور، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

إطلالات مي عمر المثيرة للجدل

ظهرت مي عمر في مهرجان الجونة السينمائي 2019، بفستان باللون الموف، مزين بقطعة من التل، وعاري الكتفين، واعتبر الجمهور إطلالاتها غير لائقة، وكان من تصميم مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.

وفي ذات المهرجان، ارتدت مي فسان باللون الأسود، مفتوح من منطقة الصدر، واعتمدت تسريحة شعر انسيابية، ونسقت حقيبة يد بنفس اللون، ونالت الإطلالة حالة من الجدل لجرأة الفستان كما وصف البعض.

فستان زفاف من الحرير

وظهرت الممثلة مي بفستان قصير مصنوع من خامة الحرير، مصمم برسومات تجسد الأبراج الفلكية، بالرغم من بساطة الفستان في نظر البعض، إلا أن سعره يصل إلى 3,100 دولار، أو ما يعادل 96 ألف جنيه مصري، وأكملت مي عمر إطلالتها بلمسات بسيطة من المكياج، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها.

كما أبهرت الفنانة مي عمر جمهورها، بصور من جلسة تصوير مذهلة، حيث تفاعل معها عدد كبير من المعجبين والمتابعين، وتألقت في الصور بفستان قصير أخضر لامع، مزين بالريش في نهايته من تصميم فالنتينو، وقد بلغ سعر الفستان حوالي 7,900 دولار أمريكي، أي ما يعادل 261 ألف جنيه مصري، وتركت مي عمر شعرها منسدلًا على كتفها بتسريحة ، واعتمدت مكياجًا بألوان ترابية بسيطة، مع تحديد للعيون من قبل خبيرة التجميل رشا دياز.