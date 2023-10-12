نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق تصوير مسلسل "بقينا اتنين" لشريف منير ورانيا يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق تصوير مسلسل “ بقينا اتنين” للفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، ومن المقرر أن يعرض الفترة المقبلة.

بقينا اتنين

يشارك في بطولة مسلسل "وبقينا اتنين" عدد من الفنانين منهم: شريف منير،رانيا يوسف،عمرو وهبة، ميمي جمال، وآخرون من النجوم، سوف يتم الإعلان عنهم قريبًا والمسلسل تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري، والمسلسل كان يحمل في البداية اسم "قائمة الأماني"، ولكن تم تغيير ليصبح" وبقينا اتنين".

ومن المقرر أن يعيش الفنان شريف منير قصة حب مع رانيا يوسف خلال أحداث العمل.



قامت الفنانة المصرية رانيا يوسف بتشويق جمهورها بعمل فنى جديد، من خلال نشر صورة لها برفقة الفنان شريف منير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمى " انستجرام" معلقة عليها " هتشوفونا قريب قوى ان شاء الله".

أعمال شريف منير

قدم الفنان شريف منير في العام الماضي مسلسل "إيجار قديم"، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وشاركه بطولته عدد من الفنانين منهم: محمد الشرنوبي، فيدرا، إلهام وجدي،صلاح عبدالله،هشام إسماعيل، بسمة داوود،ميمي جمال، وآخرون من النجوم، والمسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.

كما قدم أيضًا في عام 2021 مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج مها سليم، وشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم: لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مراد مكرم، دنيا ماهر،صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسي،وآخرين.

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان شريف منير في فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، إلى جانب خالد الصاوي وسلمي ابو ضيف ومحمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، ومن إخراج حسام الجوهري وتشارك بشري في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل

أعمال رانيا يوسف الاخرى

كما تشارك كضيف شرف في فيلم كتف قانوني، بطولة هالة صدقي ومن إخراج سامح عبدالعزيز، كما تنتظر الفترة المقبلة عرض فيلم التاروت، الذي يجمعها مع سمية الخشاب ومي سليم، وبمشاركة كل من منذر رياحنة، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، وهو من إخراج إبرام نشأت، وتعاقدت مؤخرا على فيلم "فيتو" الذى تشارك فى بطولته مع الفنانة إلهام شاهين ومن المقرر أن تبدأ فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أنها تعاقدت على مسلسل بعنوان "السرداب" والذى تقوم حاليا بالتحضير له