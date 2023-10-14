نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على فكرة مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة رانيا يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة رانيا يوسف والنجم شريف منير تصوير مسلسل" وبقينا اتنين"، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، ويناقش العمل فكرة تتعلق بفترة ما بعد الانفصال.

من هم طاقم عمل مسلسل “وبقينا اتنين”؟



مسلسل «وبقينا اتنين»، يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم عمرو وهبة، مروة عبد المنعم، تامر فرج، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، عزت زين ونانسي هلال، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.



قصة مسلسل “وبقينا اتنين”

وتدور قصة العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول تداعيات قرار شركاء الحياة بالانفصال وإنهاء الحياة الزوجية، وما يترتب على الطلاق من صدمات نفسية، وتغيرات طارئة في أسلوب المعيشة.



مشاركة رانيا يوسف في فيلم "فيتو"





وفي سياق آخر، تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامي، ويناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصةً التي تخص العنف التي تتعرض له المرأة في مجتمعنا، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامي والذى تم عرضه عام 2015.

ما هي آخر أعمال رانيا يوسف؟





يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل "عالم تاني" بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

أحداث مسلسل “عالم تاني”





دارت أحداث مسلسل «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.