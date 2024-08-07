رامي جمال يكشف موعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - كشف الفنان رامي جمال عن موعد طرح ألبومه الغنائي الذى من المقرر أن يطرح فى شهر ديسمبر القادم.

ونشر رامي جمال منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، قائلا: “بكرة الساعة 7 أغنية بحبها والأربعاء اللي بعده أغنية، وبعدها إن شاء الله نتقابل في ألبوم في شهر 12 عشان الشتاء محتاج جرعة مكثفة”.

وأحيا الفنان رامي جمال خلال الأيام الماضية حفله ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

وخلال الحفل قدم رامي جمال موهبة جديدة من فريق الكورال الخاص به ، يدعي “ علي ” ، والذي غني أغنية لحظة بعادك .

استمر الفنان رامي جمال في حصد مشاهدات ألبومه الجديد "خليني أشوفك" وتصدر الفنان رامي جمال وأغاني البوم خليني أشوفك تريند "يوتيوب" وأيضًا تريند جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

ويحتل الفنان رامي جمال التريند الخامس عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنية "بيكلموني" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 7 مليون و700 ألف مشاهدة.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.