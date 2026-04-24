الأسهم الأمريكية تهتز بين نيران الشرق الأوسط وقلق الذكاء الاصطناعي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 05:56 صباحاً - _ تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس في جلسة اتسمت بالتقلب، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى نهاية سريعة للحرب في الشرق الأوسط، في وقت يقيّم فيه المستثمرون نتائج أعمال متباينة للشركات، إلى جانب عودة المخاوف بشأن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات.

وبقيت المؤشرات شبه مستقرة لفترة، قبل أن تتعرض لضغوط بعد تشديد إيران سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ما زاد من حالة القلق في الأسواق.

وزادت الخسائر عقب تقارير أشارت إلى خروج رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من فريق التفاوض، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إثر أنباء عن غارات جوية داخل إيران.

وفي هذا السياق، قال جاي هاتفيلد، الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار لدى “إنفراستراكتشر كابيتال أدفايزورز” في نيويورك، إن الأسواق “تتحرك بين موسمي الأرباح وعناوين الحرب”، مشيرًا إلى أن المستثمرين يسارعون إلى تقليص المخاطر، معتبرين التوترات الجيوسياسية مبررًا لذلك.

ووفقًا لبيانات أولية، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 29.86 نقطة، أو 0.42%، ليغلق عند 7108.04 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 218.14 نقطة، أو 0.88%، إلى 24439.42 نقطة.

