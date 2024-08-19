انت الأن تتابع خبر تطورات الحالة الصحية للفنانة نوال الزغبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طمأنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها وجمهورها من خلال حسابها عبر منصة التواصل الاجتماعي، إكس، تويتر سابقًا، على وضعها الصحي، وذلك بعد أن أعلنت سابقًا عن إصابتها بفيروس كورونا.



وكتبت نوال الزغبي تعليقًا عبر حسابها على منصة إكس، قالت خلاله: "إلي أسبوع كتير مريضة واليوم صرت أحسن".



وكانت نوال الزغبي قد كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك رداً على سؤال من إحدى الصحافيات، والتي سألتها خلاله عن سبب مرضها، فردت نوال بكلمة كوفيد Covid بالإنجليزية.



ووجهت نوال الزغبي في وقت سابق رسالة مؤثرة، عبر منصة إكس، لزميلتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب. خلال رسالتها قالت نوال الزغبي: "أفتقدك يا شيرين، أفتقد طلتك وأفتقد صوتك، أموت فيكي يا حبيبة القلب" وتابعت: "ربنا يحميكي وتعودي لنا من جديد".



على الصعيد الفني، طرحت نوال الزغبي مؤخرًا أغنية "من باريس"، والتي جاءت من كلمات خالد فرناس وألحان ياسر نور، وكانت قد صورتها على طريقة الفيديو كليب في بيروت. حققت أغنية "من باريس" نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع تبادل المقاطع المُصوّرة، يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة .