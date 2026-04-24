إعلام تونسي: وفاة إينرامو مهاجم الترجي الأسبق أثر أزمة قلبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 03:34 مساءً - كشفت إذاعة موزاييك التونسية عن وفاة المهاجم النيجيري مايكل إينرامو، لاعب الترجي التونسي السابق، اليوم الجمعة ، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وبحسب ما أفادت به الإذاعة التونسية، فإن إينرامو تعرض لأزمة قلبية أثناء ممارسته رياضة الجري صباح اليوم، ليسقط بشكل مفاجئ في حادثة صادمة أنهت حياة أحد أبرز المهاجمين الذين مرّوا على الكرة التونسية.

ويُعد الراحل من الأسماء البارزة في تاريخ الترجي الرياضي التونسي، حيث تألق بقميص الفريق خلال فترته الأولى بين 2005 و2011، مسجلاً 51 هدفاً في 86 مباراة، قبل أن يعود مجدداً لفترة قصيرة خلال موسم 2017-2018.

وحمل إينرامو الجنسيتين النيجيرية والتونسية، كما ارتبط بعلاقة وثيقة بتونس، حيث تزوج من مواطنة تونسية، ما عزز مكانته كأحد اللاعبين الذين تركوا بصمة خاصة داخل وخارج المستطيل الأخضر، وبرحيل إينرامو، تفقد الكرة الإفريقية أحد مهاجميها المميزين، في خبر حزين أعاد إلى الواجهة هشاشة الحياة حتى في لحظات النشاط واللياقة.

ويشتهر مايكل إينرامو بواقعة تسجيله هدفاً غير شرعى بيده فى مرمى الأهلى خلال المباراة التى جمعت الفريقين فى رادس، بإياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا 2011، مما تسبب فى خروج المارد الأحمر من البطولة.

وكان الحكم السنغالى جوزيف لامبتى الذى أدار هذه المباراة الشهيرة، قد تعرض منذ أيام للإيقاف مدى الحياة من قبل الفيفا، بسبب فضيحة تلاعبه فى نتيجة مباراة السنغال وجنوب أفريقيا، بتصفيات مونديال روسيا 2018 .