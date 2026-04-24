ضبط شخص تعدى على عامل مخبز بالضرب باستخدام سلاح أبيض ببورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 03:34 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص على عامل بمخبز بالضرب بإستخدام سلاح أبيض ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المناخ من (عامل بمخبز "مصاب بجروح وسحجات متفرقة" – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته لرفضه إعطائه جوال دقيق فارغ من المخبز محل عمله .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (ميكانيكى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) ، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.