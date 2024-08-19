انت الأن تتابع خبر ما حقيقة اعتزال بوسي .. ابنتها توضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت المخرجة سارة نور الشريف، ابنة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي، عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول اعتزال والدتها الفنانة بوسي، وذلك عبر مداخلة هاتفية أجرتها مؤخراً مع الإعلامية إنجي علي خلال برنامجها "أسرار النجوم".



وأوضحت سارة نور الشريف خلال تصريحاتها، أنها لا تحب كلمة "اعتزال" مضيفة أن الفنان من الممكن أن يرغب في أي وقت في التمثيل من جديد. وأكدت سارة على أن والدتها الفنانة بوسي لا ترغب في العمل خلال الفترة الحالية، وتفضل الابتعاد عن الأضواء.



كشفت سارة أيضًا عن رأيها في تقديم عمل فني عن السيرة الذاتية للفنان الراحل نور الشريف، قائلة إنها لا تفضل أعمال السيرة الذاتية؛ لأن حياة الأشخاص أكبر من تقديمها في عمل سينمائي أو تليفزيوني، لكنها لا تمانع من تسليط الضوء على جانب محدد في حياة الشخص لتقديمه بتفاصيل شاملة.



رحل الفنان نور الشريف عن عالمنا في 11 أغسطس من عام 2015، عن عمر ناهز 69 عاماً، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة .