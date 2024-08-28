اقبال جماهيري كبير على معرض السويس الثاني للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 02:25 مساءً - يشهد معرض السويس الثاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، توافد العديد من جمهور وأهالي محافظة السويس على فعالياته، وأنشطته المتنوعة التي يقدمها المعرض حتى يوم 2 من شهر سبتمبر المقبل.

ويحرص زوار المعرض على اقتناء الإصدارات المختلفة في في كافة فروع المعرفة من الناشرين المشاركين في الدورة الثانية له، والتي بلغ عددها 51 ناشرًا، تتنوع ما بين دور نشر خاصة والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة، وتقدم إصدارات بأسعار رمزية.

كما يشهد المعرض توافد الأطفال على فعاليات نشاط الطفل الذي تقدمه هيئة الكتاب يوميًا في المعرض، وتتنوع ما بين ورش رسم وتلوين، وورش طي الورق، وصناعة الأشكال المختلفة كالمراكب وغيرها، وكذلك ورشة إعادة تدوير، والتي تتمثل في عمل براويز من الورق المستعمل وتكوين لوحات من إبداع جمهور المعرض، وأيضا ورش الفوم لعمل كائنات بحرية، إلى جانب ورشة لون واتعلم بعنوان «أهلا بالصيف» التي تهدف إلى عمل رسومات ولوحات جماعية، وتكون عبارة عن لوحة فنية بشكل يومي.

وتشارك مكتبة مصر العامة خلال أيام المعرض، بمجموعة من الورش التي تتمثل في «يلا نلون» تلوين، و«احكي لي» ورشة حكي شعبي، وورش صلصال «أشكال من الطبيعة» كالحيوانات، والطيور، والفواكه، والزهور، والخضراوات من البيئة المحلية للمكان.

وتشارك الهيئة في المعرض بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة بكافة السلاسل التي تصدر عنها، ومن بينها إصدارات سلسلة عقول، وإصدارات مشروع استعادة طه حسين، وإصدارات سلسلة ديوان الشعر المصري «ابن سناء الملك.. يا شقيق الروح من جسدى»، و«ابن النبيه.. أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا»، و«ابن نباتة المصرى.. قامت قيامة قلبى»، و«البهاء زهير.. يا من لعبت به شمول»، وكتاب أبوالهول، وفجر الضمير، لعالم المصريات سليم حسن، وإصدارات أحمد لطفي السيد، وإصدارات سلسلة حكايات النصر، وسلسلة مصريات، وتاريخ المصريين، والثقافة الشعبية، وموسوعة مصر القديمة، وموسوعة الأغاني، وموسوعة وصف مصر، وكتاب الخط الكوني، وسلسلة رؤية، ومشروع ما، ومؤلفات ثروت عكاشة، وذاكرة الفنون، فضلًا عن مجموعة كبيرة من إصدارات كتب الأطفال، والنشر العام، بالإضافة إلى إصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين «أمهات فى المنفى»، و«الناس الأكابر» للكاتب يوسف جوهر، وكتاب «ليالي سطيح» للشاعر حافظ إبراهيم، و«حواديت عم فرج» للكاتب الكبير نعمان عاشور وغيرها من العناوين.