إعلان رسمي بداية التعاملات.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:29 مساءً - حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 25 أبريل 2025 على استقراره، مع بداية التعاملات الصباحية داخل القطاع المصرفي، دون تسجيل تغيرات ملحوظة مقارنة بمستويات الأيام الماضية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

وصل متوسط سعر صرف الريال السعودي في أحدث تحديث نحو 14 جنيهًا داخل البنوك العاملة بالسوق المصرية، وهو سعره كما يلي:

جاء أدنى سعر للريال السعودي عند 13.56 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع داخل المصرف المتحد.

فيما سجل ثاني أقل سعر عند 13.66 جنيه للشراء و14.04 جنيه للبيع في كل من البنك العقاري المصري العربي وبنك أبوظبي التجاري.

وصل سعر الريال السعودي إلى 13.81 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع في بنك سايب.

كما بلغ نحو 13.85 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي وبنك التنمية الصناعية.

تراوح سعر الريال السعودي في عدد كبير من البنوك عند 13.91 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع، ومن بينها البنك الأهلي الكويتي، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول.

وسجل في بنوك أخرى مثل بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي CIB، بنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، نحو 13.98 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الريال السعودي اليوم 14.01 جنيه للشراء و14.04 جنيه للبيع.