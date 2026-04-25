موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:29 مساءً - يستعد ليفربول لاستضافة نظيره كريستال بالاس مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، في مواجهة يحتضنها ملعب “أنفيلد”.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، ساعيًا لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة.

في المقابل، يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه.

محمد صلاح يستهدف رقم كريستيانو رونالدو التاريخي اليوم

تتجه الأنظار نحو النجم المصري محمد صلاح، الذي يسعى لمواصلة التألق وتسجيل هدف جديد يقربه من معادلة رقم مميز للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل موسمه اللافت مع “الريدز”.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس

في حراسة المرمى: وودمان

في خط الدفاع: كورتيس جونز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز

في منتصف الملعب: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي

في خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فيرتز، جاكبو

في خط الهجوم: إيزاك

ويدخل ليفربول المباراة بطموح تحقيق الفوز مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بينما يسعى كريستال بالاس لمواصلة نتائجه الجيدة وتحقيق مفاجأة أمام أحد كبار البريميرليج.