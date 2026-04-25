سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهد سعر الكتكوت البيضاء اليوم السبت 25 أبريل 2026 تحركات جديدة خلال التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن، وسط استمرار الطلب المرتفع عليها باعتبارها الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية، مع اختلاف أسعارها وفقًا لاختلاف الشركات المنتجة وجودة السلالات، إلى جانب التحديثات اليومية داخل المزارع.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم في المزارع ما بين 20 إلى 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكتاكيت البيضاء "قطعان" نحو 16 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم