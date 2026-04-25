سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهد سعر الكتكوت البيضاء اليوم السبت 25 أبريل 2026 تحركات جديدة خلال التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن، وسط استمرار الطلب المرتفع عليها باعتبارها الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية، مع اختلاف أسعارها وفقًا لاختلاف الشركات المنتجة وجودة السلالات، إلى جانب التحديثات اليومية داخل المزارع.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم
سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم في المزارع ما بين 20 إلى 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكتاكيت البيضاء "قطعان" نحو 16 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت اليوم
- يتراوح سعر الكتكوت الساسو من 18 إلى 19 جنيهًا.
- أما عن سعر الكتكوت الساسو بيور فهو يتراوح من 19 إلى 20 جنيهًا
- بينما سجل سعر الكتكوت الجيل الثاني من 17 إلى 18 جنيهًا.
- بلغ أيضًا سعر الكتكوت الروزي بيور من 16 إلى 17 جنيهًا.
- سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 21 جنيهًا.
- أما عن سعر الكتكوت اليوم في شركة نيوهوب إيجيبت 24 جنيهًا.
- كما أن سعر الكتكوت في شركة الوطنية وصل لـ 24 جنيهًا.
- بينما سجل سعر الكتكوت في شركة الوادي 22 جنيهًا.
- أيضًا وصل سعر الكتكوت في شركة العناني 22 جنيهًا.
- سجل أيضًا سعر الكتكوت في شركة مكة المكرمة "أبيض" 25 جنيهًا.