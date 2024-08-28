عروض مسرحية وأنشطة للموهوبين في قافلة قصور الثقافة في قرى ”حياة كريمة”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 02:25 مساءً - شهدت مدرسة التنمية الابتدائية، جولة جديدة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الثقافي بمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

استهلت الفعاليات مع ورش الأشغال اليدوية والحرف التراثية، وقام المدرب عماد إبراهيم بتدريب المشاركات على الخطوات النهائية لعمل تشكيلات نتاج ورشة الخيامية، وشهدت ورشة الإكسسوارات بالخرز للمدربة شيرين محمد

تصميم مشغولات متنوعة بالأحجار الكريمة والخرز، وعرّف المدرب أشرف عبد الرحيم المتدربين كيفية وضع اللمسات الأخيرة على التابلوهات الخشبية، فيما واصلت المدربة سحر الشربيني ورشة الطباعة بالاستنسل وقدم خلالها الأطفال لوحات متنوعة لورود، وكائنات بحرية بألوان زاهية.

وتواصلت فعاليات البرنامج الثقافي المقام بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، برئاسة عزت عطوان، مع فقرة توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أعقبها مجموعة من الألعاب الذهنية والتفاعلية، وعرض مسرحية بعنوان "الوردة الزرقاء" تأليف وإخراج فاطمة المعدول، تدريب عبير شلتوت، وتحريك فريق مسرح قصر الطفل بجاردن سيتي.

كما شهد اليوم فقرات متنوعة للأطفال منها: عرض مسرح عرائس، اكتشاف مواهب في الإلقاء الشعري والغناء، وفقرة الأراجوز، بجانب الإقبال على معرض الكتاب "يالا نقرأ" والذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

واختتمت الفعاليات مع عرض فني لفرقة طلائع الشاطبي للفنون الشعبية بقيادة الفنانة سمر القصاص، تضمن فقرات استعراضية متنوعة منها: وطني، رايات النصر، حصالتي، الصعيدي، والفلاحي وغيرها، بحضور أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، والمشرف التنفيذي للفعاليات، المخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة للمواهب، ولمياء نعنيع مدير قصر ثقافة برج العرب، ولفيف من المثقفين وعدد غفير من أهالي القرية.

وتنظم هيئة قصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافي، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة المخدرات.

ويشهد الأسبوع عددًا من المحاضرات واللقاءات التوعوية لنخبة من الأكاديميين والمتخصصين، بجانب ورش الحكي والألعاب الشعبية، الأمسيات الشعرية، والعروض الفنية التي تتنوع ما بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والإنشاد الديني.

ومن المقرر أن تنتقل الأنشطة اليوم الأربعاء إلى قرية بهيج وتحديدا بمدرسة محمد عبد الوهاب الابتدائية، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.