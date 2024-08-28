مدحت صالح يطرب جمهوره بأروع أعماله بالقلعة ٣٢

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 02:25 مساءً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، احتضنت الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ليلة ساحرة نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

حيث استقبل جمهور المهرجان بحفاوة كبيرة النجم مدحت صالح الذي تغني بنخبة من أعماله الخاصة بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة المايسترو أحمد عامر، منها "زي ما هي حبها، أرض أرض، بحلم علي قدي، كذا ميزة، حبيبي يا عاشق، شهادات، عقبالى، بالمختصر المفيد، السهرة حلوة، يتقال، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، وعدي، ماشي فضلها، ابن مصر"، وفاجأ مدحت جمهوره بتقديم موهبة من البراعم الفنية الجديدة "مايا" التى أبدعت باغنية "هوا يا هوا"

ونال الفنان سعد العود، في ظهوره الأول بالفعاليات إعجاب الجمهور بأسلوبه المتفرد وبمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث قدم مجموعة من أغانيه المميزة، وأعمال الموسيقى العربية منها" آه يا جميل يا اللي ناسيني، الصحبجية، ليلة امبارح مجانيش نوم، اللي تاعبنا سنين في هواه، الحلوة دي، محسوبكم انداس، على رمش عيونها، على حسب وداد، آه يا جميل، زي الهوى، الاقصر بلدنا، بتناديني تاني ليه، الليلة الكبيرة".