قصور الثقافة تواصل فعاليات برنامج المواطنة ومهرجان أهالينا الصيفي بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 02:25 مساءً - نظم بيت ثقافة سمالوط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمدرسة إطسا المحطة الابتدائية، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، المقام في إطار خطة وزارة الثقافة، بالتعاون مع محافظة المنيا، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

بدأت الفعاليات بلقاء بعنوان "التوعية بقيمة المواطنة" تناول خلاله الأديب د. شعبان عبد الحكيم، مفهوم المواطنة موضحا دور الثقافة في نشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب والأطفال.

واستمرارا للأنشطة المقدمة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، أقيمت ورشة لتعليم أساسيات الرسم، تلاها فقرة رسم على الوجه. كما توافد الرواد على معرض الكتاب المقام على هامش الفعاليات ويضم أحدث الكتب والإصدارات الخاصة بهيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، واختتم اليوم بورشة مشغولات يدوية وأخرى لعمل تصميمات فنية بخامات معاد تدويرها ضمن نشاط نادي المرأة.

برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة تنظمه هيئة قصور الثقافة بمحافظة المنيا، ويأتي ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذ بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.

واستمرارا لفعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي" الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة ضمن برامج الأنشطة الصيفية للوزارة، شهد ميدان الشباب عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بدأت مع أمسية شارك بها الشعراء: مختار عبد الفتاح رئيس نادي أدب قصر ثقافة المنيا، محمد حكم، وطارق العيسوي.

كما قدم الأطفال الموهوبون من القرية قصائد متميزة خلال فقرة اكتشاف المواهب، أعقبها عدد من الأغنيات والأناشيد الدينية.

وشهدت الفعاليات استمرار توافد الرواد إلى معرض كتاب إصدارات الهيئة، بجانب عروض مسرح العرائس، وفقرة الأراجوز والورش الفنية والأشغال اليدوية.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد شحاتة، تضمن مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها "التحطيب، الحلو في العلالي، أبو الحسن، الصعيدي، والتنورة" وسط تفاعل جماهيري كبير.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي" بالمنيا، خلال شهر أغسطس الحالي، بحضور غفير لأهالي قرية أبو حسيبة بمركز مطاي بمحافظة المنيا، ومن المقرر أن تجدد فعالياته خلال شهر سبتمبر المقبل، بقرية قلوصنا يومي 8 و9 سبتمبر، وبقرية بني عبيد بأبي قرقاص يومي 11 و 12 سبتمبر، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا ورئاسة مركز ومدينة مطاي.