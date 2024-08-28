بعد إجرائها لعملية جراحية.. مي كساب مطلوبة على جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة مي كساب محرك البحث جوجل وذلك بعد إعلانها صباح اليوم عن قيامها بعملية جراحية بسيطة مما أثار قلق متابعيها.

وشاركت مي كساب جمهورها بصورة لها، قبل دخولها غرفة العمليات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، معلقة: "عملية بسيطة كدة.. الحمد لله".

والجدير بالذكر آخر أعمال مي كساب مسلسل العتاولة بطولة النجم أحمد السقا وطارق لطفي، وجدير بالذكر أن مسلسل العتاولة يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الأتربي، حنان يوسف، باسم سمره، ميمي جمال، منة تيسير، مريم الجندي، محمد التاجي، مصطفى أبو سريع، نهى عابدين، إنتاج أنور صادق الصباح.

ودارت أحداث المسلسل في مدينة الإسكندرية، وجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.