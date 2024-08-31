انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي تخطف الأنظار بسيارتها الفيراري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور عبر حسابها على "انستغرام" في أحدث جلسة تصوير جديدة لها أثناء تواجدها في مراسي بالساحل الشمالي .



وظهرت هيفاء وهي ترتدي فستان أسود أنيق والتقطت عدد من الصور التذكارية بجانب سيارتها الفارهة ماركة " فيراري" ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.



وأحيت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا حفلًا غنائيًا في محافظة كفر الشيخ وسط حضور جماهيري كبير، وحرصت على توجيه الشكر والتحية للجمهور عبر انتهاء الحفل وعلقت: "أحلى الأوقات هي وجودي بين أحلى ناس أهالي كفر الشيخ، السنة اللي فاتت كنتوا كتار، هالسنة كنتوا اكتر، شكرًا من قلبي على محبتكم وحضوركم".



يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، واجهت الفترة الأخيرة أزمة، بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانا بإيقاف منحها أي تصريح جديد للغناء في مصر، بسبب أزمتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري، بعد إخلالها بالاتفاق بينهما لإحياء حفل غنائي في مصر تقاضت مقدم مالي عنه، وذلك قبل أن يتم حل المشكلة وإعلان الصلح بينهما .