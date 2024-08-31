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شاهد.. عشت المساكنة قبل الزواج ولا أرتكب المحرمات.. إيناس الدغيدي تثير الجدل

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - أكدت المخرجة إيناس الدغيدي أنها لم ترتكب أى من المحرمات كما يعتقد البعض وقالت: أنا لا أشرب الخمور أو السجائر ولا أدخل فى علاقات غير شرعية من أسفل الترابيزة.

وأضافت إيناس الدغيدي خلال لقاء ببرنامج القرار عبر قناة الغد : من المستحيل أن أرتدي الحجاب ، ولكني عشت المساكنة قبل زواجي من طليقي لعدة سنوات لا اتذكرها.

وأوضحت إيناس الدغيدي: التحرش في بعض الأحيان يكون بسبب المرأة، ولا أحد من الرجال يستطيع أن يكمل التحرش بالمرأة حال قيامها بصفعه ولست مع أن التحرش يبدأ من الرجل.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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