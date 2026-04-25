غيابات مؤثرة وتساوي في عدد النقاط.. نظرة على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 01:22 مساءً - يلتقي يوم الإثنين المقبل كلاً من الأهلي وبيراميدز في مباراة حاسمة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن يتواجه الفريقين مع وجود عدة غيابات قد تؤثر على أداء اللاعبين من الجانبين وخاصةً فريق بيراميدز الذي يعاني حالياً من غيابات مؤثرة.

غيابات بيراميدز في مباريات الدوري القادمة

يحتل بيراميدز المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز متساوياً مع الأهلي برصيد 44 نقطة وهو ما يجعل المباراة حماسية وفاصلة، ولكن قد يتأثر أداء بيراميدز نتيجة عدد الغيابات الكبير في صفوف الفريق.

يشهد الفريق عدد كبير من الغيابات حيث يغيب أحمد سامي ومروان حمدي بسبب الإيقاف بينما يغيب اللاعب أحمد عاطف قطة بسبب الإصابة وكذلك مصطفي فتحي نتيجة العملية الجراحية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.



