فن ومشاهير

اغنية ”ليك” لـ رانيا يوسف تحقق 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - احتفلت الفنانة عبر حسابها على «إنستجرام» بنجاح أولى أغانيها "ليك"، بعد تحقيقها 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب. ونشرت يوسف البوستر الدعائي للأغنية على ستوري إنستجرام، معبرةً عن فرحتها بالنجاح الكبير الذي حققته.

وكتبت يوسف تعليقًا على الصورة: "أغنية ليك حققت 3 ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب".

وأضافت أنها تشارك جمهورها تجربة جديدة وتمنى أن تنال إعجابهم.

أغنية "ليك" هي من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق، بإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا