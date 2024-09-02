خاص| محمود حافظ: استمتعت بمشاهدة الفروق بين الماضي والحاضر في "عمر أفندي".. ودوري في "إمبراطورية ميم" كان رايق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمود حافظ عن سبب حماسه لقبول دور "أباظة" في مسلسل "عمر أفندي"، قائلًا: "حمسني للدور فكرة المسلسل والسيناريو نال إعجابي، ووجدته مكتوبًا بطريقة جيدة، وهذه هي المرة الثانية التي أتعاون فيها مع السيناريست مصطفى حمدي، فقد سبق لنا العمل معًا في فيلم "من أجل زيكو".

محمود حافظ: كنت على يقين بأنني في إيد أمينة مع المخرج عبدالرحمن أبو غزالة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني": "مسلسل "عمر أفندي" هو التجربة الإخراجية الأولى للمخرج عبد الرحمن أبو غزالة، وأنا أعرفه منذ زمن طويل، منذ أن كان يعمل مساعد مخرج أول، وأثق في موهبته وإمكانياته، وكنت على يقين بأنني سأكون في أيد أمينة تحت إدارته".

وتابع: " فكرة السفر عبر الزمن رائعة ومثيرة للاهتمام، واستمتعت كثيرًا بمشاهدة الفروق بين الحياة في الحاضر والماضي، من حيث طريقة المعيشة والعملات المستخدمة وغيرها من التفاصيل الأخرى المميزة في العمل".

واستكمل: "أعتقد أن نجاح أي عمل فني يعود في المقام الأول إلى توفيق ربنا، ونحن كفريق عمل قمنا بكل ما بوسعنا، والحمد لله ردود الأفعال على المسلسل جميعها إيجابية".

محمود حافظ: جسدت دور الخال اللي كلنا مفتقدينه في إمبراطورية ميم

كما تحدث محمود حافظ عن دوره في مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عرض في شهر رمضان 2024، وقال: "دوري في مسلسل إمبراطورية ميم كان رايق وجسدت دور الخال اللي احنا مفتقدينه دايمًا في بيوتنا، وهو دور مختلف تمامًا عن أدواري السابقة، ومفيهوش شر".

أبطال مسلسل عمر أفندي

الجدير بالذكر أنه يعرض للفنان محمود حافظ حاليًا مسلسل عمر أفندي، بطولة الفنان أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، ميران عبد الوارث، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل مسلسل عمر أفندي

ويتكون مسلسل "عمر أفندي" من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول حول رجل ثلاثيني أحمد حاتم، يعثر على سرداب سري يعود به إلى العام 1943 ويكشف له ماض يجهله، ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية في الأربعينات، رغم أنه متزوج ولديه بنت في الحاضر.