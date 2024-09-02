موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل عمر أفندي بطولة أحمد حاتم (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - يبحث العديد من عشاق الدراما المصرية عن موعد عرض الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل عمر أفندي، الذي حقق شعبية كبيرة منذ انطلاقه وتصدر الترند على منصات التواصل الاجتماعي، والمسلسل من بطولة الفنان أحمد حاتم ويضم نخبة من النجوم، وقد جذب اهتمام الجمهور بقصته الفريدة وأحداثه المثيرة.

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل عمر أفندي

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل عمر أفندي يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر على عدة قنوات ومنصات، مما يتيح للجمهور متابعة النهاية المنتظرة للعمل، وإليكم التفاصيل الكاملة لمواعيد عرض الحلقة الأخيرة:

منصة شاهد: تُعرض الحلقة الأخيرة يوم الخميس 5 سبتمبر في تمام الساعة 4:00 عصرًا، حيث يمكن للمشاهدين متابعة الحلقة عبر المنصة الرقمية.

قناة ON: يتم عرض الحلقة في نفس اليوم، الخميس 5 سبتمبر، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وهي القناة الرسمية لبث المسلسل على الشاشة التلفزيونية.

إعادة الحلقة على قناة ON: تُعاد الحلقة يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر في تمام الساعة 1:15 صباحًا، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة الحلقة إذا فاتتهم العرض الأول.

قناة ON Drama: لمتابعي الدراما، تُعرض الحلقة مرة أخرى يوم الجمعة 6 سبتمبر في تمام الساعة 11:15 صباحًا.

قصة مسلسل عمر أفندي

ومسلسل عمر أفندي هو عمل درامي مكون من 15 حلقة، ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة التي تركز على سرد قصص مكثفة ومثيرة، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية علي التهامي، الذي يجسد دوره الفنان أحمد حاتم. الشاب الثلاثيني يعيش حالة من الصراع المستمر مع والد زوجته الملياردير، وتتوالى الأحداث حتى وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعًا عنه بسبب رفضه زواجه.

كما يكتشف علي سردابًا سريًا في منزل والده القديم، يقوده إلى زمن آخر، ليعود إلى الأربعينيات إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده ويكتشف أن منزل والده كان في الماضي بانسيون، مما يفتح أمامه سلسلة من المغامرات والاكتشافات، كما يعيش علي قصص حب وصراعات في محاولته لفهم لغز السرداب الذي يربط بين زمنين.

صناع مسلسل عمر أفندي

والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، ويشارك في البطولة كل من آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، ومحمود حافظ، واستطاع فريق العمل تقديم قصة مشوقة تجمع بين الدراما والإثارة، ما جعل المسلسل يحظى بإشادة واسعة من الجمهور.

نجاح المسلسل وردود الفعل

ومنذ بداية عرضه، لاقى مسلسل عمر أفندي إشادة كبيرة من النقاد والجمهور على حد سواء، حيث تمكن من تقديم قصة مميزة تتناول عناصر تاريخية ممزوجة بالخيال والتشويق، كما يجسد أحمد حاتم دورًا مختلفًا عن أعماله السابقة، ما أضاف نكهة خاصة للمسلسل وجعله من الأعمال البارزة على الساحة الدرامية لهذا العام.

ومع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر معرفة نهاية قصة علي التهامي واكتشاف سر السرداب الغامض، وتعد الحلقة الأخيرة من المسلسل فرصة لمعرفة كيف ستنتهي رحلة علي بين الزمنين، وما إذا كان سيتمكن من حل لغز السرداب والعودة إلى واقعه بسلام، وتترقب الجماهير نهاية مشوقة ومليئة بالمفاجآت، في ظل تسارع الأحداث وكشف الأسرار في الحلقات الأخيرة.