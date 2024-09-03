نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ليلى عبد اللطيف تكشف المستور: شيرين تنتصر قريبا وأزمة روتانا في طريقها للانتهاء وتستعد لعودة تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما زالت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات تلقي بظلالها على الساحة الفنية، حيث تصدرت الأحداث الأخيرة اهتمام الجمهور والإعلام، بعدما قامت الشركة بحذف عدد من أغاني شيرين من منصات الموسيقى، ما أثار غضب جمهورها ودفعهم لإطلاق حملة مقاطعة ضد روتانا عبر هاشتاج "مقاطعة روتانا"، الذي تصدر الترند على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

تفاصيل أزمة شيرين مع روتانا: حذف أغاني وتصاعد الخلافات

وبدأت الأزمة عندما أقدمت شركة روتانا على حذف مجموعة من الأغاني الجديدة لشيرين عبد الوهاب من قناتها على "يوتيوب"، من بينها أغاني "بتمني أنساك"، "ما زال ع البال"، "هنحتفل"، و"اللي يقابل حبيبي"، بالإضافة إلى الأغنية الشهيرة "عسل حياتي"، التي طرحتها شيرين مؤخرًا ضمن ألبومها الجديد، هذا القرار أثار استياء واسع بين محبي شيرين الذين عبروا عن غضبهم من تصرفات الشركة، مطالبين بمقاطعة أعمال روتانا حتى تتراجع عن حذف الأغاني.

مشاهدة لقاء ليلى عبداللطيف مع عمرو أديب كامل

وعبر الجمهور عن رفضه لما وصفوه بالتصرف "غير المهني" من قبل روتانا، مشيرين إلى أن هذا التصعيد يأتي ضمن سلسلة طويلة من الأزمات التي عاشتها شيرين مع الشركة، والتي تتضمن خلافات حول بنود العقد، وتأخرات في إنتاج الألبوم، وصولًا إلى الإجراءات القانونية المتبادلة بين الطرفين.

شيرين تلجأ للقضاء: بلاغ رسمي ضد روتانا

وفي خطوة تصعيدية، تقدمت شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي للمستشار النائب العام ضد الممثل القانوني لشركة روتانا، حمل البلاغ رقم 52484 لسنة 2024، ويتضمن شكاوى الفنانة حول حذف الأغاني الخاصة بها من على قناتها الشخصية على يوتيوب، شيرين أكدت في بلاغها أن المصنفات الفنية التي حذفتها روتانا هي مملوكة لها، وأن الشركة تجاوزت حقوقها في اتخاذ هذا القرار، مما دفعها للجوء إلى القضاء للحصول على حقها المشروع.

ليلى عبد اللطيف تتوقع نهاية الأزمة

ووسط كل هذه التصعيدات، برزت تصريحات سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، التي أكدت أن الأزمة بين شيرين وروتانا ستنتهي قريبًا، وأشارت إلى أن شيرين عبد الوهاب تعرف كيف تدير الأمور لصالحها، مما يعزز الأمل بوجود حلول قريبة تنهي هذه الأزمة الشائكة، تصريحات عبد اللطيف جاءت لتطمئن جمهور شيرين الذي يتوق لرؤية نجمتهم المفضلة تتجاوز هذه المرحلة الحرجة وتعود بقوة إلى الساحة الفنية.

مداخلة شيرين مع عمرو أديب: تفاصيل مثيرة وردود فعل متباينة

وتفاقمت التوترات بعد مداخلة هاتفية مثيرة أجرتها شيرين عبد الوهاب مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة MBC مصر، خلال المداخلة، أعربت شيرين عن شكرها لجمهورها ولكل من ساندها خلال هذه الأزمة، كما نفت الادعاءات التي وجهتها روتانا وممثلها القانوني، شيرين عبرت عن استيائها من تصرفات الشركة، وشددت على أنها لن تتراجع عن حقوقها الفنية.

وخلال المداخلة، تعرض عمرو أديب لموقف محرج حينما أشارت شيرين بشكل عفوي إلى "صلعته"، ما أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، شيرين حاولت تدارك الموقف بإلقاء دعابة غير مقصودة، مما أضفى جوًا من المرح على المحادثة رغم التوتر المحيط بالموضوع.

الجمهور يساند شيرين: هل تعود المياه إلى مجاريها؟

ولاقت حملة "مقاطعة روتانا" تجاوبًا كبيرًا من محبي شيرين عبد الوهاب، الذين عبروا عن دعمهم للفنانة واستيائهم من قرارات الشركة، هذه الخطوة قد تدفع روتانا إلى إعادة النظر في موقفها، خصوصًا بعد الضغوط المتزايدة من الجمهور والإعلام، بينما تشير بعض المصادر إلى وجود مفاوضات سرية بين الطرفين تهدف إلى إيجاد حل وسط يعيد المياه إلى مجاريها.