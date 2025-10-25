نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تبدأ فعاليات خطتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "تمكين في المقال التالي

جامعة القاهرة تبدأ فعاليات خطتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الهمم ودعم اندماجهم في المجتمع ونشر الوعي بحقوقهم وواجباتهم.

د.محمد سامي عبدالصادق: تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتبنى جامعة القاهرة رؤية شاملة لتمكين ذوي الهمم، وتوفير بيئة جامعية دامجة تتيح لهم فرصًا متكافئة في التعليم والابتكار والمشاركة في الحياة الجامعية.

رئيس الجامعة: جميع كليات الجامعة ومعاهدها والإدارة العامة لرعاية الشباب تشارك في تنظيم وتنفيذ فعاليات المبادرة على مدار أسبوع كامل.

د.جيهان المنياوى مسئول ملف الإعاقة بجامعة القاهرة: الفعاليات تتضمن ندوات ومحاضرات ومسابقات متنوعة ومعارض فنية وعروضا مسرحية بمشاركات طلاب ذوي الهمم.



أعلنت جامعة القاهرة الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تمكين"، والتي تُقام برعاية د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف د.محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر الجارى، داخل كليات الجامعة وإدارة رعاية الشباب، في إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز حقوق ذوي الهمم ودعم اندماجهم في المجتمع، ونشر الوعي بحقوقهم وواجباتهم.

وأكد د.محمد سامي عبدالصادق، أن الجامعة وضعت خطة تنفيذية متكاملة لدعم المبادرة الرئاسية "تمكين" الخاصة بذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تمكين ذوي الهمم ودمجهم الكامل في المجتمع، لافتًا إلى تبنى رؤية شاملة تركز على توفير بيئة تعليمية وبحثية دامجة، تتيح للطلاب من ذوي الهمم فرصًا متكافئة في التعلم والابتكار والمشاركة في الحياة الجامعية.

وأوضحت د.جيهان المنياوى مسئول ملف الإعاقة بجامعة القاهرة، أن اليوم الأول من الخطة التنفيذية لمبادرة تمكين يتضمن تنظيم مسابقة بعنوان "اعرف حقوقك"، وندوة بعنوان "التمكين عبر الإشارة: من التواصل إلى المشاركة المجتمعية" بكلية طب الأسنان، كما يتضمن اليوم الثاني تنظيم مسابقة ألعاب القوي بملاعب الجامعة، ومسابقة معلومات عامة بمبني رعاية الشباب، إلى جانب ندوة تفاعلية بكلية الحقوق بعنوان "الحقوق القانونية للطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي"، كما تقام باليوم الثالث مسابقة لرفع الأثقال بملاعب الجامعة، إلى جانب جلسة تفاعلية ومقهي الصمت لتعلم أساسيات لغة الجسد والإشارة بكلية التربية النوعية.

وأضافت د.نانيس عصام، مدير مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة أن اليوم الرابع من الخطة التنفيذية لمبادرة تمكين يتضمن تنظيم مسابقة لكرة القدم بملاعب الجامعة وجلسة تفاعلية بعنوان "التنوع في الإعاقات وأثره في تحقيق الدمج الشامل داخل المجتمع الجامعي" بكلية الآداب، كما يتضمن اليوم الخامس مسابقة تنس طاولة بملاعب الجامعة، وتنظيم كلية دار العلوم لأنشطة تتضمن جلسة تفاعلية "من التحدي إلي التمكين: تجربة شخصية في مواجهة الإعاقة"، وفقرة للمواهب، وعرض أجهزة لمساعدة ضعاف البصر مع أنشطة تطبيقية، ومحاكاة تفاعلية، ويتضمن اليوم السادس معرضا للأعمال الفنية وحفلا غنائيا وعرض مسرحي قصير بمبني رعاية الشباب، وتنظيم ماراثون مصغر "نمشي معا للتمكين" بملاعب الجامعة.

جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أطلقت في أكتوبر 2024 مبادرة "تمكين" بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الاعلى للجامعات، ورؤساء جامعات تحالف إقليم القاهرة الكبرى، وتم خلالها توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والحملة لتنظيم أنشطة وفعاليات متنوعة للتوعية بأهداف المبادرة وتفعيلها في مختلف المجالات، وقد بدأت المرحلة الأولى من جامعة القاهرة باعتبارها رئيس تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى، بمشاركة جامعات عين شمس، وحلوان، وبنها، والجامعة المصرية الصينية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة المستقبل.