وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 11:28 صباحاً -

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية، وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، ومناقشة مقترحات التطوير المؤسسى بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات القناة .

وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري بدأت في استخدام الدرون لمسح ترعة الاسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال لمتابعة ورصد المياه بترع الإسماعيلية وبورسعيد والسويس كمنطقة تجريبة لمقترح تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه فى مصر، حيث يجرى تنفيذ تجربة بترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات، بحيث يتم التوسع فى هذه التجربة بنطاق ترع أخرى مستقبلا، وذلك فى إطار سعى الوزارة للتحول من إستخدام المناسب لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه .

وكانت الوزارة قد قامت بتطوير منظومة قياس التصرفات و رصد المناسيب بإستخدام منظومة التليمترى على امتداد ترعة الإسماعيلية تمهيدا لإعداد معادلات للعلاقة بين المنسوب والتصرف على إمتداد ترعة الإسماعيلية .

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف المآخذ الواقعة على ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وأعمال التطهيرات بالترع الثلاث، وذلك لتحقيق التوزيع العادل للمياه بين الزمامات الواقعة على هذه الترع .

كما تم مناقشة إجراءات التطوير المؤسسى بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات القناة، بهدف تحسين معدلات الأداء وتحقيق المرونة والسرعة في إتخاذ القرار، خاصة مع إمتداد زمام الإدارة عبر ثلاثة محافظات مختلفة .