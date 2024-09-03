نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعة وفاتها.. ليلي عبد اللطيف: أتوقع لشيرين أن تفاوض وتتصالح مع روتانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن توقعت إمكانية حدوث مصالحة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة "روتانا"، مما قد ينهي الأزمة المستمرة بينهما.

قالت ليلى عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" التي يقدمة الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC مصر: "شيرين لن تترك روتانا بهذه الطريقة، وأتوقع عقد مصالحات بينهما".

وأضافت: "شيرين قلبها كبير وذكية جدا وتعرف تظبط الأمور ومش بتزعل حد، بشوف إن شيرين هتنجح في خطتها مع روتانا، وبشوف مصالحة وتفاوض بينهم".

وتأتي هذه التصريحات بعد انتشار شائعة وفاة ليلى عبد اللطيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

وحرصت ليلى عبد اللطيف علي نفي هذه الشائعات، حيث سارعت إلى التأكيد على أنها بخير وصحة جيدة، وقد جاء هذا النفي من خلال مدير أعمالها، ثم تم تأكيده بصوتها الخاص عبر برنامج "ET بالعربي"، حيث قالت: "أنا بخير، كل يوم السوشيال ميديا بتطلع أخبار جديدة، شكرا على السؤال