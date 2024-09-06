لطيفة وصبري فواز وغادة عبدالرازق.. أول حضور الدورة الـ 21 من مهرجان دير جيست

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت الدورة الـ 21 من حفل توزيع جوائز دير جيست، والتي من المفترض أن تشهد حضور عدد كبير من النجوم، خاصة الذين تألقوا مؤخرًا في العديد من أعمالهم الفنية.

النجوم يتوافدون على حفل جوائز الدير جيست

وكان صبري فواز ومحمود عبد المغني وعبير صبري، وإلهام وجدي، وغادة عبدالرازق، وشريف منير، ولطيفة، أول الحضور في حفل توزيع الجوائز، ومن المتوقع أن يتوافد عدد كبير من النجوم.

ومن المفترض أن يتم تكريم عدد من النجوم في الدورة الـ 21 من مهرجان الدير جيست، منهم ليلى علوي كأفضل ممثلة سينما، غادة عبدالرزاق أفضل ممثلة دراما عن مسلسل صيد العقارب، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

وتواصل عبير صبري في الفترة الحالية التحضير للأكثر من عمل درامي منهم مسلسل زمالك بولاق، كما أنها تواصل تصوير مسلسل مطعم الحبايب.

أما غادة عبدالرازق فقد تعاقدت على المشاركة في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل جديد تعيد من خلال تقديم فيلم شباب امرأة، الذي قامت ببطولته تحية كاريوكا.

