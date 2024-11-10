أحمد مكي يعلن وفاة والدته ويطلب الدعاء لها أعلن الفنان أحمد مكي وفاة والدته وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.شا إقرأ المزيد

أعلن الفنان أحمد مكي وفاة والدته، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك الفنان أحمد مكي منشورًا أعلن من خلاله وفاة والدته وطلب الدعاء لها، حيث كتب مكي: " سبحان من له الدوام، توفيت اليوم الموافق 9/11/2024 أمي (حورية محمد جمال الدين شاكر).. أرجو منكم الدعاء لها".

وأكمل أحمد مكي : " اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفُ عنها، واكرم نزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها و أهلا خيرًا من أهلها، وادخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".

أما عن أخباره الفنية فقبل عدة شهور تعاقدت المنتجة إسعاد يونس مع الفنان أحمد مكي على بطولة فيلم جديد؛ لتُعيده إلى شاشة السينما بعد غياب استمر لمدة 11 عاماً، منذ فيلم "سمير أبوالنيل" الذي عُرض عام 2013، وكان من المقرر انطلاق التصوير مطلع العام الجاري، إلا أن المشروع شهد عدة تأجيلات، على أن تستكمل الشركة العمل على الفيلم خلال الفترة المقبلة، والتعاقد مع باقي الفنانين.

كما سيُقدم أحمد مكي الدراما الشعبية في مسلسله الجديد الذي يخوض به السباق في دراما رمضان 2025؛ ليبتعد تماماً عن الكوميديا التي اعتاد تقديمها على مدار السنوات الماضية من خلال مسلسل الكبير، ووقع الاختيار على اسم عين شمس ليكون اسم العمل الجديد، وسيقوم بكتابته هاني سرحان، ويتولى إخراجه أحمد صالح.