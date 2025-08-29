الرياض - كتبت رنا صلاح - أحيا الفنان المغربي سعد لمجرد حفلاً جماهيريًا استثنائيًا ضمن فعاليات المهرجان الأول لمدينة القنيطرة، حيث تجاوز عدد الحضور 320 ألف متفرج، في حدث وصف بأنه الأضخم في تاريخ المدينة.

حفل تاريخي لسعد لمجرد في مهرجان القنيطرة

وشهدت السهرة تفاعلاً كبيرًا بين لمجرد وجمهوره، إذ قدّم باقة من أبرز أعماله التي تمزج بين الطرب المغربي الأصيل والإيقاعات العصرية، وسط تصفيق وغناء متواصل من الحاضرين منذ اللحظة الأولى لاعتلائه خشبة المسرح.



وعبّر لمجرد عن امتنانه للجمهور المغربي من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قال فيها: "شرفتموني بحضوركم وأضأتم مقامي بمحبتكم. والله لن أنسى ما حييت هذه الليلة"، مؤكداً عزمه على مواصلة الاجتهاد لتقديم ما يليق بمحبة جمهوره.



كما وصف الحفل بأنه "لحظة خاصة لن تُمحى من ذاكرته"، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا التواصل الحي مع الجمهور المغربي، خاصة بعد غياب دام نحو عقد عن المشاركة في المهرجانات المحلية.



ولم يقتصر تألق لمجرد على المغرب، إذ أحيا مؤخرًا حفلاً جماهيريًا في الساحل الشمالي بمصر، وصفه البعض بأنه "أضخم حفل صيفي في المنطقة"، ووجّه خلاله تحية خاصة إلى الشعب المصري، معربًا عن امتنانه لجمهوره هناك، ومشيدًا بدور المنتج تامر عبد المنعم في نجاح الحفل.