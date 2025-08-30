الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد النجمة التونسية درة لوداع عطلتها الصيفية لعام 2025، وشاركت جمهورها عبر صفحتها الرسمية مجموعة من الصور التي توثق أبرز لحظات الصيف بإطلالات متنوعة بين الفساتين الأنيقة، والإطلالات الرياضية، وملابس الشاطئ، حيث نالت الصور إعجاب متابعيها.

درة توثق أبرز لحظات صيف 2025 قبل وداع الإجازة وتستعرض إطلالاتها في أسبوع الموضة بباريس

يذكر أن درة كانت قد حضرت مؤخراً أسبوع الأزياء الراقية في باريس، حيث تابعت عروض أزياء عدة مصممين كبار، منهم زهير مراد، وشاركت متابعيها بمجموعة صور من هناك تعكس تنوع إطلالاتها وأناقتها.

على الصعيد الفني، تشارك درة في فيلم “الست لما” إلى جانب يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ورانيا منصور، ودنيا سامي، وانتصار، وأحمد صيام والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، ويعالج قضايا المرأة بأسلوب كوميدي.

وكانت درة قد خاضت تجربة الإخراج والإنتاج من خلال فيلمها “وين صرنا؟” الذي يتناول قصة نادين، امرأة شابة من غزة وصلت إلى مصر برفقة رضيعتين بعد حرب دامت خمس سنوات، وتنتظر زوجها الذي سيلتحق بها بعد شهرين.