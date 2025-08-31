الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرض الفنان المصري حمادة هلال لحادثة سرقة استهدفت فيلته الواقعة بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، حيث يقيم مع أسرته.

تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة منزل حمادة هلال

ووفقًا لما أفادت به مصادر أمنية، فقد تلقّت الأجهزة المختصة بلاغًا من الفنان يفيد بسرقة محتويات من منزله، لتتحرك قوة أمنية على الفور لمعاينة الموقع وجمع الأدلة الجنائية.



وأظهرت التحريات الأولية أن الجريمة نُفذت باحترافية، حيث تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا، إلى جانب التحقيق مع الحراس والعاملين في المجمع السكني، للتأكد من عدم وجود شبهة تواطؤ.



وتوصلت التحقيقات إلى أن الخادمة التي تعمل بمنزل الفنان هي من نفذت عملية السرقة، وتم تحديد مكانها والقبض عليها بعد ساعات قليلة من تقديم البلاغ.

وعند تفتيش منزلها، عُثر بحوزتها على مشغولات ذهبية وأكسسوارات وهاتف محمول، إلى جانب بعض المسروقات الأخرى.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، على أن تُعرض أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.