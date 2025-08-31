الرياض - كتبت رنا صلاح - اختارت الفنانة المصرية ياسمين رئيس أن تتعامل مع ما يُثار حولها من أخبار بعقلانية واتزان، رافضة الانجرار وراء الردود المباشرة أو الانفعالية، خاصة فيما يتعلق بأخبار انفصالها عن زوجها، والتي تكررت في الآونة الأخيرة.

ياسمين رئيس تحسم شائعات الانفصال وتكشف موقفها

وفي لقاء إذاعي مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم"، كشفت ياسمين رئيس عن النهج الذي باتت تتبعه مؤخرًا في مواجهة الشائعات، مؤكدة أن صديقتها المقربة الفنانة دينا الشربيني لعبت دوراً مهماً في دعمها نفسياً وتوجيهها نحو ما وصفته بـ"الصمت الذكي".



وأشارت إلى أن الكم الكبير من الشائعات التي دارت مؤخراً حول غناء دينا الشربيني مع روبي لأغنية "قلبي بلاستيك" في الساحل الشمالي، والتلميحات التي ربطت المشهد بالفنان كريم محمود عبد العزيز، مجرد تخيلات من مطلقيها، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى لحظة عفوية جمعت بين صديقتين، وأن دينا تحب الأغنية منذ طرحها وتغنيها دائماً مع روبي.



وفي ردها على سؤال حول تجاهل أخبار انفصالها، قالت ياسمين إنها تعتبر دينا الشربيني نموذجاً في التعامل مع الضغوط والشائعات، مضيفة: "أكثر فنانة تطالها الشائعات هي دينا، لكنها لا ترد ولا تنفعل، بل تعيش حياتها ببساطة وحب. وأنا بدوري تعلّمت منها هذا الأسلوب، وتوقفت عن الرد أو التبرير".



وحول فيلمها السينمائي الأخير "ماما وبابا"، اعتبرت ياسمين أنه يمثل تجربة مختلفة في الكوميديا، مشيدة بثنائيتها مع الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، وواصفة إياها بـ"اللذيذة".



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي فانتازي، حيث يعيش زوجان سلسلة من الخلافات، قبل أن يتعرضا لحادث يؤدي إلى تبادل الأدوار جسديًا، ليمر كل منهما بتجربة الآخر وما تحمله من مفارقات يومية.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، كل من وئام مجدي وحنان يوسف، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعي.