هند صبري تعود لرمضان بعد 5 سنوات بعمل درامي قصير من إنتاج المتحدة

بعد غياب امتد لخمسة أعوام عن المنافسة الرمضانية، تستعد النجمة هند صبري للعودة بقوة إلى الشاشة الصغيرة خلال موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل جديد من 15 حلقة فقط، تتولى إنتاجه شركة "المتحدة استديوز".

هند بدأت بالفعل مرحلة التحضيرات الأولى للعمل، حيث تعقد جلسات مع فريق الكتابة والإخراج لوضع الخطوط العريضة للمسلسل، الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية المشوقة، في تجربة مختلفة عن أعمالها السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر حضور لهند صبري في الدراما الرمضانية كان في عام 2021 بمسلسل "هجمة مرتدة" إلى جانب النجم أحمد عز، بينما كان أحدث ظهور فني لها من خلال الموسم الثاني لمسلسل "البحث عن علا" الذي عُرض في سبتمبر الماضي وشاركها بطولته كل من ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، وآخرون، وهو العمل الذي حمل توقيع المخرج هادي الباجوري وإشراف هند صبري نفسها على التفاصيل الإبداعية.

