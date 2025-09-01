نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيهان الشماشرجي: "إخواتي" كان نقطة تحول في حياتي.. ونجاحه خلاني أعيد التفكير في اختياراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة جيهان الشماشرجي أن مشاركتها في مسلسل “إخواتي” كانت بمثابة نقطة تحول كبيرة في مشوارها الفني، ووصفتها بـ "رحلة تعلم" مليئة بالخبرة والتجارب جديدة، وقالت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على شاشة dmc: "اتعلمت من خلال المسلسل إزاي أركز في التفاصيل وأشتغل على الشخصية من غير ما أحكم على نفسي وأنا بتعلم، والمخرج علّمني إن المشهد ممكن يعيش من غير كلام لو أنا حاسة بالموقف".

تصريحات جيهان الشماشرجي

وأوضحت إنها قضت وقت طويل في تدريبات الرقصات الاستعراضية عشان مشاهد المسرح، وكان أصعب تحدي بالنسبة لها حمل الشمعدان والتوازن بيه أثناء الأداء. وأشادت برؤية المخرج: “وأنا بقرأ الورق كنت شايفة دراما، لكن اللي شوفناه على الشاشة كان رؤية سريالية متكاملة بالموسيقى والتفاصيل”.

وأضافت إنها كانت مرعوبة في البداية من الوقوف وسط نجوم كبار: “كنت مرعوبة في البداية لأنني وسط ناس تاريخ، لكن مع الوقت الانسيابية اللي حصلت في الأداء خلتنا نحس إننا عيلة حقيقية قدام الكاميرا”.

واختتمت إن النجاح الكبير للمسلسل فاق توقعاتها، وإن ردود الأفعال الإيجابية من الجمهور جعلتها تعيد التفكير في اختياراتها الفنية وخططها المقبلة.