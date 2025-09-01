نهى صالح تبدأ عامها الجديد بإطلالة أنيقة تزامنًا مع عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - الفن والموضة في صورة واحدة.. نهى صالح تبدأ عامها الجديد بجلسة تصوير خاصة

بدأت الفنانة نهى صالح عامها الجديد على طريقتها الخاصة، حيث خضعت لجلسة تصوير مميزة بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، لتخطف الأنظار بإطلالة أنثوية راقية وفستان أنيق من توقيع دار الأزياء العالمية “ديور” وبعدسة المصورة جومانه رزق، ظهرت فيها بفستان راقٍ أبرز جمالها الطبيعي، وأضاف لمسة عصرية إلى أسلوبها.

اختارت نهى أن تفتتح عامها بهذه الجلسة المبهجة كرسالة تفاؤل وبداية جديدة مليئة بالنجاحات الفنية، خاصة مع استعدادها لعدد من الأعمال المقبلة التي وعدت جمهورها بأنها ستكون مفاجأة مميزة.

وقد لاقت جلسة التصوير فور نشرها عبر الصفحة الرسمية للفنانة نهى صالح على “فيسبوك” تفاعلًا كبيرًا من جمهورها ومتابعيها، الذين أشادوا بجمالها الطبيعي وحضورها اللافت، معتبرين إطلالتها الجديدة انعكاسًا لشخصية متجددة تحمل التفاؤل والطاقة الإيجابية مع بداية عامها الجديد.