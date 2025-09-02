نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد إماراتي برئاسة جمال الكعبي يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد إعلامي إماراتي برئاسة الدكتور جمال الكعبي مدير عام المكتب الوطني للإعلام، مبنى ماسبيرو صباح اليوم.

كان في استقبال الوفد، الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

زار الوفد الإمارتي استديو نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين، واستديو القناة الأولى ببهو ماسبيرو.

قدّم الدكتور الكعبي دعوة رسمية لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، للمشاركة في قمة بريدج الإعلامية في أبو ظبي منتصف ديسمبر، وأهدى رئيس الهيئة نسخة من أغاني السيدة أم كلثوم إلى الضيف الإماراتي والوفد المرافق.

ضم وفد المكتب الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة: مريم بن فهد، محمد المنصوري، محمد منير، موزة الدرمكي.