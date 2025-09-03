منى الشاذلي تحتفي بالمولد النبوي وتستضيف المنشد الشاب علي أبو الدهب

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم الأربعاء، عبر برنامجها "معكم منى الشاذلي"، الموهبة الصاعدة في مجال الإنشاد الديني علي أبو الدهب، الذي لفت الأنظار مؤخرًا بأدائه المؤثر في مدح النبي محمد ﷺ.

استضافة الموهبة الصاعدة في مجال الإنشاد الديني علي أبو الدهب

ويحل أبو الدهب، ابن محافظة أسوان، ضيفًا على الحلقة ليقدم مجموعة من القصائد الدينية التي أبهرت جمهور البرنامج، حيث تنوعت بين أعمال تراثية وأخرى من تأليفه، حصدت ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم إنه لم يتجاوز الخامسة عشرة، يواصل المنشد الشاب دراسته بالأزهر الشريف، ويبرع في أداء الإنشاد الديني بأسلوب عصري يحافظ على روح التراث ويضفي عليه لمسة إبداعية مميزة.