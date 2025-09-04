الأحد.. وزير مالية مصر د. أحمد كجوك لأول مرة مع الدكتور عمرو الليثي في "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - في انفراد جديد لبرنامج "واحد من الناس"، ولأول مرة وزير مالية مصر د. أحمد كجوك في حوار حصري مليء بالانفرادات، حوار المكاشفة والمفاجآت، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.

ويذاع في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل ٧ سبتمبر عبر شاشة قناة الحياة.

وتتناول الحلقة، والتي تأتي في شكل حوار خاص جدًا، حيث يجيب وزير المالية عن أسئلة الناس ويكشف الوجه الإنساني لرجل السياسة والاقتصاد.

وحديثه عن الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات المختلفة، كما يتحدث عن ملف الضرائب ولماذا ينظر البعض إليها كـ "بعبع" وأمنيته وإصراره على أن تتغير تلك النظرة.

وأيضًا المحاولات الحثيثة التي تبذل من أجل استقرار الأسعار، كما يتحدث عن ملف التصدير والتضخم والجهود التي تبذل في هذا الإطار.

كما يكشف ولأول مرة عن عشقه لكرة القدم وبداية كلاعب في مركز المهاجم، كما يتحدث عن حياته الخاصة وأسرته وعائلته، ومدى تأثير المنصب على حياته الخاصة.

وفي ختام الحلقة يعلن وزير المالية عن انفراد جديد لبرنامج "واحد من الناس".

