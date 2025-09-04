بعد نجاح مسلسل "٢٢٠ يوم" الصبّاح إخوان في عمل مصري جديد بعنوان "سنجل ماذر فاذر"

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "٢٢٠ يوم" وتصدره المراتب الأولى في مصر وعدة دول عربية طيلة فترة عرضه.



أطلقت شركة الصبّاح تصوير عمل مصري جديد بعنوان "سنجل ماذر فاذر" في تجربة درامية مختلفة تمزج بين اللايت كوميدي وقصص الحب التي تحمل أبعادًا وتعكس واقعًا تمرّ به معظم العلاقات، وذلك من خلال مجموعة مواقف طريفة.

ابطال “سنجل ماذر فاذر”

المسلسل بطولة النجوم ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد كيلاني وغيرهم، يضم 15 حلقة تأليف وإخراج تامر نادي، ومن المتوقع عرضه عبر منصة شاهد خلال شهور قليلة.