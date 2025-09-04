القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الطفلة الموهوبة تمارا حجاج إلى فريق عمل فيلم “سفاح التجمع”، لتجسد شخصية محورية ضمن أحداث العمل المرتقب، في خطوة تُعد محطة مهمة في مشوارها الفني بعد النجاحات التي حققتها في تجاربها السابقة والتي لفتت بها الأنظار.

تمارا حجاج تخوض تجربة جديدة في “سفاح التجمع” إلى جانب أحمد الفيشاوي

الفيلم يقدّم معالجة درامية جريئة لفكرة التشريح النفسي لشخصية قاتل النساء أو المهووس باستهدافهن، وهي زاوية درامية تم تناولها عالميًا بأشكال متعددة، ليأتي العمل برؤية جديدة على يد المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، في أولى تجاربه الإخراجية.

كواليس فيلم سفاح التجمع

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد الفيشاوي كل من: انتصار، رنا رئيس، مريم الجندي، سينتيا خليفة، آية سليم، وعدد آخر من الفنانين، فيما يتولى إنتاجه أحمد السبكي.

وكان الفيشاوي قد كشف مؤخرًا عن البوستر التشويقي الرسمي للعمل عبر حسابه على “إنستجرام”، معلنًا اقتراب عرضه في دور السينما. وتجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور سينمائي له كان من خلال فيلم “بنقدر ظروفك”، بمشاركة مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وغيرهم، ومن إخراج أيمن مكرم.