بعد تصدره قائمة الأعلى مشاهدة على شاهد.. صُناع خمس جولات يكشفون صور جديدة من الكواليس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم 5 جولات قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد فى مصر، وهو من بطولة آدم الشرقاوي، ونور النبوي، وماجد المصري، وداليا شوقي، وعايدة الأيوبي حيث احتل 5 جولات المركز الأول، من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلى مشاهدة في مصر.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى لتصدر الفيلم حيث سبق وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة يانجو بلاي منذ عرضه عليها العام الماضي، حيث يؤكد هذا التصدر على وصول الفيلم لقاعدة كبيرة من الشباب المهتمة بالألعاب القتالية والراب المصري.

وشاركة شركة علامز، المنتجة لفيلم 5 جولات مجموعة من الصور من الكواليس بعد تصدره الأعلى مشاهدة وذلك في مناطق متعددة خارج مصر في مدينة بودابست بالمجر،وداخل مصر في القاهرة والإسكندرية.

تفاصيل فيلم 5 جولات

وبدأ عرض 5 جولات لأول مرة في السينمات في أغسطس 2023، يتناول قصة أبطال رياضة الـ MMA، ويظهر آدم الشرقاوي بشخصية فارس ويجسد ماجد المصري دور والده، فيما تجمع نور النبوي صداقة مع داليا شوقي خلال العمل والتي تلعب دور فوتوجرافر، واسمها شهد ولها علاقة كبيرة بتطور الأحداث، فيما يناقش الفيلم العديد من القضايا بجانب الـ MMA منها مشاكل الشباب، وبعض المشاكل الأسرية بين الأباء والأبناء.

أبطال فيلم خمس جولات

فيلم خمس جولات بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف