أحمد بحر عضو بلاك تيما.. كزبرة خد اسمي وبتعاكس بسببه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب أحمد بحر عضو فريق بلاك تيما عن بعض المواقف التي تعرض لها بعد إعلان مطرب المهرجانات كزبرة تغيير اسمه الفني إلى أحمد بحر خصوصا بعد اتجاهه إلى عالم التمثيل وأصبحا بنفس الاسم الفني.

تصريحات أحمد بحر

تحدث بحر خلال لقاءه في برنامج كوبليه مع الإعلامي أحمد عز الدين عبر منصة لقطات عن موقف طريف تعرض له وهو اتصال إحدى معجبات كزبرة به بسبب تشابه الأسماء

وأكد أحمد بحر أنه لم يشعر بالضيق أو الزعل من كزبرة لكنه استغرب الأمر خصوصا أنه يحمل ذلك الاسم الفني قبل كزبرة بعدة سنوات ووجه له رسالة قائلا "مزعلتش منه لكن بتعاكس بسببه كتير أنا بقالي سنين اسمي أحمد بحر محبكتش يعني لكن أكيد مزعلتش وأحب نعمل دويتو أحمد بحر مع أحمد بحر".

تحدث أحمد بحر عضو بلاك تيما في كوبليه عن كواليس نجاح أغاني الفريق ابتداء من ألبوم بحار حتى أغنيتهم الأخيرة دوجو دامو.

عن فرقة بلاك تيما:

يذكر أنه تأسست بلاك تيما على يد ثلاثة فنانين من أصول نوبية، هم: أمير صلاح الدين، أحمد بحر، ومحمد عبده، حيث جمعهم الشغف بالموسيقى الأفريقية والبحث عن تقديم تجربة غنائية جديدة تعكس هويتهم الثقافية، مع تقديم رسالة فنية تُخاطب مختلف فئات المجتمع