فيلم "صوت هند رجب" يبهر فينيسيا ويشعل تفاعلا واسعا في تونس

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، أن فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية شهد تفاعلا واسعا في الأوساط الفنية والإعلامية، بعد عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث حظي الفيلم بتصفيق متواصل دام لأكثر من 24 دقيقة، تعبيرا عن إعجاب الجمهور والنقاد بما قدمه من مضمون فني وإنساني مؤثر.

وأكدت رمضاني، خلال مداخلة عبر برنامج "صباح جديد" على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الصحافة التونسية أولت اهتماما كبيرا بهذا الحدث، وسط تفاعل واضح في الشارع التونسي، خاصة مع اقتراب الإعلان عن نتائج المهرجان يوم غد، حيث ينافس الفيلم بقوة على جائزة "الأسد الذهبي"، وهي من أحد أبرز الجوائز التي يمنحها المهرجان.

وأوضحت "رمضاني" أن تأثير الفيلم لم يقتصر على الجانب الفني فقط، بل حمل أيضا بعدا عاطفيا وإنسانيا عميقا، نجح في رفع الوعي وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة أهالي غزة، الذين يتعرضون لحرب شرسة وسط صمت دولي واسع.

"صوت هند رجب".. صوت غزة للعالم

ويروي الفيلم قصة الطفلة هند رجب، البالغة من العمر 5 سنوات، والتي وجهت نداء استغاثة مؤلما عندما كانت محاصرة داخل سيارة مع أفراد من عائلتها قبل أن يتم اغتيالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن صناع الفيلم أكدوا قبل عرضه أن هذا الصوت ليس فقط صوت هند، بل هو "صوت غزة" بأكملها، شعب مدني أعزل، لا يملك سلاحا، ويجد نفسه يوميا ضحية لصراعات لا دخل له فيها.

كما أن الفيلم يحمل رسالة تتجاوز حدود الفن، فهو بمثابة صرخة إنسانية تطالب العالم بالإنصات لمعاناة الأبرياء، وتسليط الضوء على الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في غزة، وخاصة الأطفال، الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذا الصراع.